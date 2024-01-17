نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات من حاكم دبي.. تقديم منحة لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 07:54 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” اليوم الثلاثاء عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار)، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

ويصل بذلك إجمالي الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمعات الأقل حظاً في العالم إلى 230 مليون درهم (أكثر من 62.6 مليون دولار)، منذ بداية التعاون بين الطرفين عام 2021.

وتم ذلك خلال اتفاقية أبرمتها مؤسسة المبادرات مع برنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركة الجانبين في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير الجاري.

ووفق الاتفاقية تقدم “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، المنحة لبرنامج الأغذية العالمي، حتى يتمكن من إطعام أكثر من مليون مستفيد في قطاع غزة، كما أبرمت مؤسسة المبادرات اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم وإيصال المساعدات الغذائية إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأشد فقراً.

ووقع الاتفاقيتين معالي محمد القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي.