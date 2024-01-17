نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 11:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 17-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانأ على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً، بسرعة 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 29) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (8 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 20) / الصغرى (9 – 14).