نشكركم على متابعتكم خبر اتحاد الصحفيين الخليجيين ينتخب محمد الحمادي رئيساً له على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 06:59 مساءً -

متابعة – مروة البطة

قام أعضاء اتحاد الصحفيين الخليجيين اليوم الأربعاء بانتخاب محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، رئيساً للاتحاد الذي يتخذ من البحرين مقراً دائماً له.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لاتحاد الصحفيين الخليجيين في البحرين عقب إتمام مرحلة التأسيس والإطلاق الرسمي للاتحاد، الذي يضم في عضويته الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وكان قد عقد أعضاء الاتحاد اجتماعهم الأول في فندق الدبلومات راديسون بلو، بحضور خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، وفهد محمد المطيري المستشار الإعلامي لأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، وعدنان الراشد رئيس جمعية الصحفيين الكويتية، ومحمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، ومحمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وسعد بن محمد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة.

وتقدم محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية ورئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، ببالغ الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والقيادة الرشيدة التي تولي جل اهتمامها لدعم الصحفيين والعمل الصحفي في الدولة، بما يعزز التعاون الإعلامي بين الإمارات وأشقائها في منطقة الخليج، إضافة إلى تعزيز العمل ومواصلة العطاء عبر جمعية الصحفيين الإماراتية التي تتلقى كل الدعم لمواصلة مهامها الوطنية.

وأشاد الحمادي بالجهود المبذولة من رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز والاتحادات الصحفية في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المرحلة التأسيسية لاتحاد الصحفيين الخليجيين، في ظل التوافق والرؤية المشتركة على تحقيق وحدة الجمعيات الصحفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الرؤى والأفكار وترسيخ التعاون في المجالات المهنية ودعم الصحافة والصحفيين.