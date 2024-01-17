نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات القيادة الرشيدة.. الهلال الأحمر يشرف على بناء 1000 وحدة سكنية في سوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 06:59 مساءً - متابعة – مروة البطة بتوجيهات القيادة الرشيدة “حفظها الله”، وبمتابعة مباشرة من الإدارة العليا للهيئة وضمن عملية الفارس الشهم 2 بالجمهورية العربية السورية، تشرف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية موزعة على سبعة مواقع. حيث يتابع الوفد الإماراتي الموجود في الموقع سير الأعمال بشكل مستمر، لضمان تسليم المشروع وفق الجدول الزمني والمواصفات المعتمدة، بالتعاون مع محافظة اللاذقية.