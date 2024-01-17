نشكركم على متابعتكم خبر وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً نظيره الكويتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 يناير 2024 09:55 مساءً - متابعة – مروة البطة هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء هاتفياً معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الجديد. فيما عبر سموه خلال اتصال هاتفي عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهام عمله الجديد. كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة الكويت والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.