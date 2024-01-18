نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 18-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً وصباح الجمعة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.