اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 18-1-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً خاصة على الجزر وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً وصباح الجمعة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا