عاجل تحذير هام من شرطة أبوظبي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شرطة أبوظبي من خطر ترك السيارات في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات في المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي أو النزول إلى الصلاة. ما قد يؤدي لسرقتها من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وشددت مديرية المرور والدوريات الأمنية على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل.

وأشارت، وفق “البيان”، إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وأكدت أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور، تنص على أن “يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها. وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق. وألا يترك المركبة ومحركها دائرا. وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه”.

وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على “عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور، غرامة قيمتها 500 درهم”.