نشكركم على متابعتكم خبر منتخب الإمارات يواجه “سترونج جروب” الفلبيني غدا في افتتاح “دولية دبي للسلة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 03:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

َيبدأ منتخب الامارات الوطني للرجال لكرة السلة غداً الجمعة، مشاركته في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، في نسختها الـ33، بمواجهة فريق “سترونج جروب” الفلبيني، في المباراة الافتتاحية التي ستجمع بينهما في السابعة والربع مساء على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وبحسب “وام”، تقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 12 فريقا، خلال الفترة من 19 إلى 28 يناير الجاري.

وتم توزيع الفرق الـ12 على مجموعتين، ضمت الأولى النصر من الإمارات، وفريقي الرياضي والحكمة من لبنان، وأهلي بنغازي من ليبيا، وسلا المغربي، ومنتخب تونس، في حين ضمت الثانية، منتخب الإمارات، وفريقي بيروت وهومنتمن من لبنان، وأهلي طرابلس الليبي، والوحدة السوري، وسترونج جروب الفلبيني، وتتأهل أول 4 فرق في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويتضمن اليوم الافتتاحي غدا إقامة 4 مباريات، حيث تقام مباراتان قبل المباراة الافتتاحية، تجمع الأولى بين فريقي بيروت وأهلي طرابلس، وتجمع الثانية بين فريقي الحكمة والنصر، كما تقام مباراة رابعة بعد الافتتاح الرسمي، تجمع بين الرياضي ومنتخب تونس.

وأكد الدكتور منير بن الحبيب، مدرب منتخب الإمارات، أن منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة تعد استكمالا لبرنامج إعداد المنتخب قبل خوض المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية في فبراير المقبل.

وقال: “بعد التأهل للتصفيات الآسيوية وضعنا برنامج إعداد يتضمن مجموعة من المراحل، كانت مرحلة فترة الصيف واحدة منها، والتي شهدت مجموعة من المشاركات الدولية المكثفة، بينما شهدت المرحلة الثانية المشاركة في البطولة العربية بجمهورية مصر العربية، والتي خضنا خلالها 7 مباريات وتأهلنا إلى نصف النهائي، وبتلك المرحلة وصل إجمالي مبارياتنا الدولية إلى 25 مباراة خلال الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر الماضيين، وإذا اضفنا إلى ذلك ما لا يقل عن 5 مباريات سنخوضها في “دولية دبي” سيصل الإجمالي إلى 30 مباراة دولية”.

وأضاف: “تحتاج الفترة الحالية من منتخب الإمارات تحديد أهداف مختلفة عن فترات الإعداد السابقة التي لم نكن مكتملي الصفوف في معظمها في ظل ارتباط لاعبي شباب الأهلي، لكننا سنخوض هذه المحطة بصفوف مكتملة لأول مرة، ونريد أن نحقق أقصى استفادة ونصل إلى التجانس المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار أننا لا نريد أن نخطئ في أهدافنا الأساسية وهي التصفيات الآسيوية سعياً للتأهل إلى النهائيات”.

وأكد ابن الحبيب، أن محطات إعداد منتخب الإمارات تتضمن بعد بطولة دبي الدولية، معسكرا مشتركا مع منتخب قطر، وخوض مباراتين وديتين معه في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل، يلي ذلك إقامة معسكر إعداد خارجي في صربيا وتركيا يتضمن خوض 4 مباريات أخرى، ليصل الإجمالي وقتها إلى حوالي 36 مباراة قبل خوض المرحلة الأولى من التصفيات، وهو معدل مباريات ملائم جدا لهذه المرحلة”.