نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعيين مدير لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 05:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قرار المجلس رقم 3 لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

وبحسب “وام”، نص القرار على أن يرقى سالم عبدالله ضحي الكعبي مدير إدارة الشؤون البلدية في دائرة شؤون البلديات إلى درجة “مدير دائرة” على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين مديراً لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.