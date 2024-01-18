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نتائج دراسة سعادة المتعاملين و الموظفين في حكومة دبي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 06:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

 

حمدان بن محمد : مثلما جرت العادة في 18 يناير من كل عام ..اعتمدت اليوم نتائج دراسة سعادة المتعاملين و الموظفين و المتسوق السري في الجهات الحكومية في دبي  لعام 2023 ، و فخور بالنتائج المسجلة … 93% متوسط مؤشر سعادة المتعاملين ، و 88% متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي ، و 94.8% متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي.. نبارك لفريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و فريق الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب -دبي تصدرهم مؤشري شعادة المتعاملين و سعادة الموظفين .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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