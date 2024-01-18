نشكركم على متابعتكم خبر نتائج دراسة سعادة المتعاملين و الموظفين في حكومة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 يناير 2024 06:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حمدان بن محمد : مثلما جرت العادة في 18 يناير من كل عام ..اعتمدت اليوم نتائج دراسة سعادة المتعاملين و الموظفين و المتسوق السري في الجهات الحكومية في دبي لعام 2023 ، و فخور بالنتائج المسجلة … 93% متوسط مؤشر سعادة المتعاملين ، و 88% متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي ، و 94.8% متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي.. نبارك لفريق مؤسسة محمد بن راشد للإسكان و فريق الإدارة العامة للإقامة و شؤون الأجانب -دبي تصدرهم مؤشري شعادة المتعاملين و سعادة الموظفين .