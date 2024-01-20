نشكركم على متابعتكم خبر الوطني الاتحادي يعقد جلسته الـ3 من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 الأربعاء المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يناير 2024 08:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء المقبل بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي ويناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.

وبحسب “وام”، يوجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، سؤالا إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حول ” الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية“.

ويطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما إلى اللجنة المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.