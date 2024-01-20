نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يناير 2024 03:59 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 20-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صباح السبت وفرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباح الأحد والإثنين، يصبح غائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم السبت”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 26) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (9 – 14).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 19) / الصغرى (7 – 11).