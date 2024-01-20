نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني الخليجي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يناير 2024 03:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تستضيف دولة الإمارات اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الـ57 لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ويقام الاجتماع في دبي من 22 إلى 24 يناير الجاري، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون.

وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وتحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومبادرات تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول المجلس، والربط الإلكتروني بين الأجهزة، ومبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة.

ويبحث الاجتماع، وفق “البيان”، مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة.