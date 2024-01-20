نشكركم على متابعتكم خبر اتصال هاتفي بين عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية سلوفينيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 يناير 2024 03:59 مساءً - متابعة – دوت الخليج

بحث سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي “تانيا فاجون” نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والأولوية القصوى لتأمين الحماية لكافة المدنيين، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأكد سموه، وفق “وام”، ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

وشدد سموه على أن دولة الإمارات تتطلع إلى العمل مع سلوفينيا بهدف دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في كافة المجالات.