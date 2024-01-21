نشكركم على متابعتكم خبر فاينانشال تايمز: الأفضل رؤية اتجاه العالم في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 يناير 2024 08:59 صباحاً -

متابعة- مروة البطة

قالت صحيفة فاينانشال تايمز أنه من الأفضل رؤية اتجاه العالم في دبي، وذلك من خلال أفكارها الإبداعية اللامحدودة ومطاراتها وأسواقها التي تجعل من السهل على الجميع معرفة سبب نبض العالم بالحياة.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارتها تعد وسيلة تعليمية للقضايا والشؤون العالمية، أفضل مما كان متاحاً في «دافوس» خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن دبي تستحق الزيارة حقاً؛ لأن المركز الاقتصادي للعالم يتحرك شرقاً الآن، ويجب رؤية ثمار تلك الثروة الجديدة من قرب.

وأضافت الصحيفة: «إذا كان أفراد دافوس من الأثرياء من البلدان الغنية أصلاً، فإن نظراءهم في دبي هم من أثرياء البلدان متوسطة الدخل».

وتابعت: إذا كان الهدف هو الحصول على فكرة عن الكيفية الذي تسير بها الأمور، فإن زيارة دبي من حين لآخر، كنوع من جس النبض، يعد أمراً ذكياً بلا شك.