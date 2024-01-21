نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 يناير 2024 10:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 21-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصبح الإثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتتكون السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج ويضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.