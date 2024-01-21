نشكركم على متابعتكم خبر عاجل الإمارات العربية المتحدة تتضامن مع الصين وتقدم التعزية بضحايا الحريقين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – شادي علوش

عبرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا حريق في سكن مدرسي بمحافظة فانغتشنغ في مقاطعة خنان.

وانفجار مصنع في مقاطعة جيانغسو، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة الصينية والشعب الصيني الصديق.

وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.