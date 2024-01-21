نشكركم على متابعتكم خبر نيابة عن رئيس الدولة .. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”؛ حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد فوزه بالانتخابات لولاية ثانية، والتي أقيمت في العاصمة “كينشاسا”.

وبحسب “وام”، نقل معاليه، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، لفخامة تشيسكيدي، حرص القيادة الرشيدة على توطيد العلاقات الثنائية، والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس تشيسكيدي، معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأشاد فخامته، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وبجهود دولة الإمارات المتواصلة لتعزيزها.

وتأتي مشاركة معاليه، بحفل التنصيب في إطار التزام دولة الإمارات بتوطيد التعاون مع شركائها من الدول الأفريقية في كافة القطاعات، وتأكيدا لجهودها المتواصلة لدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.