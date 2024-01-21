نشكركم على متابعتكم خبر 300 قارب وزورق يشاركون فى بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد مع انطلاق مهرجان أبوظبي البحري الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 يناير 2024 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، ضمن أنشطة مهرجان أبوظبي البحري، الذي تنطلق فعالياته يوم 25 يناير، وتستمر حتى 4 فبراير 2024 على كاسر الأمواج في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي. ويتضمن المهرجان 15 بطولة ونشاطاً بحرياً تشمل بطولات تراثية وحديثة وأنشطة بحرية متنوعة.

وبحسب “وام”، تفتتح منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، بانطلاق البطولة الخميس المقبل، وتمتد لأربعة أيام، وتم تسجيل أكثر من 300 قارب وزورق خلال الساعات الأولى لفتح باب التسجيل، ويتوقع مشاركة أكثر من 400 قارب وزورق في البطولة، والتي يأتي تنظيمها لتحفيز الشباب على صيد الأسماك بشكل عام، وأسماك الكنعد بشكل خاص، حيث يتزامن مع تنظيمها موسم صيد الكنعد في أبوظبي، وللحفاظ على هذا التراث الممتد لعقود، والذي ظل الأجداد والآباء يمارسونه خلال فترة صيد الكنعد من كل عام.

وتتميز منافسات هذه البطولة بالقوة والإثارة، وشهدت في نسخها الماضية مشاركات كبيرة من المهتمين وهواة صيد الأسماك، كما سجلت أرقاماً قياسية في أوزان بعض الأسماك التي تم صيدها، وكذلك في أثمان بيعها.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مهرجان أبوظبي البحري، يعد أكبر مسرح مفتوح لتنوع الفعاليات والأنشطة، حيث يضم رياضات ثراثية وتقليدية وحديثة، وأنشطة متعددة جاذبة لكل الفئات.

وقال: “بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، فعالية لها مكانتها لدى المهتمين من هواة صيد الأسمكاك عامة، والكنعد بشكل خاص، ومنذ انطلاقتها تستقطب المئات من المشاركين، والذين يخوضون المنافسات بكل حماس، لأجل التتويج”.

وأضاف: “يحرص نادي أبوظبي البحري على المساهمة في الحفاظ على التراث البحري، من خلال الجهود المبذولة في كل الفعاليات والأنشطة التي ينظمها، وتلك التي يشارك فيها لأن ذلك من صميم عمله وأهدافه، ونسعى إلى مواصلة هذه الجهود لنقل هذا الإرث العريق للأجيال”.

من جانب آخر، تقام خلال المهرجان أيضاً بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة كبيرة لما لهذه البطولة من مكانتها ضمن أجندة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.