نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : الحكومة تضيف خدمات رقمية جديدة لحماية حقوق العمالة الوافدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 09:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أصدرت دولة الإمارات اليوم الأحد دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم.

ويتضمن الدليل الذي يحمل عنوان ” اعرف حقوقك” 7 نقاط مهمة للعاملين جاءت كالتالي:

عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات

يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

عليك الاحتفاظ بصورة من عرض عملك الذي وقعت عليه

يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك

عليك التواصل معنا فورا في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها

من حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية

عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية في مكان آمن.

كما يمكن للعمال طلب المساعدة حول أية مظالم عمالية أو استفسارات قانونية حول حقوق العمال من خلال التواصل مع مركز الاستشارات و المطالبات العمالية التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما يمكن التواصل مع الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة الموجودة في كافة إمارات الدولة.

وتُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مئة ألف درهم. يمكنكم الرجوع إلى المادتين 54 و 56 في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.