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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 11:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 22-1-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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