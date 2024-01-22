نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 11:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 22-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.