رئيس الدولة يترأس اجتماع مجلس إدارة “أدنوك” السنوي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 04:58 مساءً - متابعة – دوت الخليج

ترأس صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، اجتماع مجلس إدارة “أدنوك” السنوي، الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات مستمرة في خططها بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة.

وأضاف سموه أن “الدولة ماضية في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة كونه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات”.

ووجه خلال الاجتماع، بتحقيق النمو في قطاعات أعمال “أدنوك” المتنوعة، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول، لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي خلال استمرارها في تنفيذ نقلتها النوعية، وخفض انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل”.

وثمن صاحب السمو جهود “أدنوك” في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات عبر حصتها في شركة “مصدر”، واتخاذها إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030. والمتمثلة في خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان.

وأكد، وفق “وام”، التزام دولة الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة. منوها بالدور المحوري لكوادر”أدنوك” في النجاحات المستمرة التي تحققها الشركة، مشيداً بجهودهم والتزامهم بالعمل.

كما أكد سموه أن رأس المال البشري يشكل أثمن موارد الدولة، وأن دولة الإمارات مستمرة في التركيز على تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات.