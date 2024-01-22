نشكركم على متابعتكم خبر “كهرباء دبي” تحقق إنجازا عالميا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 يناير 2024 07:04 مساءً - متابعة – دوت الخليج

كشف معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهية كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم خلال 2023.

وبلغ المتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك سنويا، لتحطم الهيئة بذلك الرقم الذي حققته في عام 2022، والذي بلغ 1.19 دقيقة.

ويبلغ معدل انقطاع الكهرباء لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، 15 دقيقة، وفق “البيان”.