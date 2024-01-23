نشكركم على متابعتكم خبر مشروع محمد بن راشد للطيران يسجل أعلى نتائج على الإطلاق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

سجل “مشروع محمد بن راشد للطيران” أعلى نتائج على الإطلاق في دبي خلال العام الماضي، من حيث حركة الطيران الخاص.

ووصل عدد الرحلات إلى 16,657 رحلة بنمو 8% مقارنة بعام 2022، وفق ما أوردته صحيفة “الخليج”.

ومن العوامل التي أسهمت في نمو الحركة، استضافة مؤتمر الأطراف “COP28″، ومعرض دبي للطيران 2023.

ويؤكد هذا النمو على مكانة مطار “آل مكتوم” الدولي، باعتباره أكثر المطارات ازدحاما في حركة الطيران الخاص بالمنطقة.