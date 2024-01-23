نشكركم على متابعتكم خبر جمعية “بيت الخير” تُطلق حملتها الرمضانية 2024 لدعم أكبر عدد من ممكن من الأسر المحتاجة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 07:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت شعار “حق معلوم”.. أطلقت جمعية “بيت الخير” حملتها الرمضانية 2024، لتقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.

وبحسب صحيفة “البيان”، تستهدف الحملة إنفاق نحو 60 مليون درهم خلال مدتها التي تستمر من الأول من رجب وحتى صباح يوم عيد الفطر السعيد.

وتتضمن الحملة 6 ملايين درهم لمشروع المير، و 7.5 ملايين درهم لمشروع إفطار صائم؛ و مليونين لمشروع زكاة الفطر، و 4 ملايين للغارمين، ونحو 7 ملايين درهم للمساعدات النقدية الشهرية، و 33 مليونا للمساعدات الطارئة.