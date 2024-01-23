نشكركم على متابعتكم خبر قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي مفتش عام الشرطة الماليزية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 08:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، معالي تان سراي رزارودين بن حسين مفتش عام الشرطة الماليزية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وبحسب “وام”، تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني مدير المكتب التنفيذي في شرطة أبوظبي.