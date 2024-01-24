نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 24-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 27) / الصغرى (16 – 18).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 30) / الصغرى (7 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (8 – 13).