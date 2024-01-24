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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 24-1-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

 

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 27) / الصغرى (16 – 18).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 30) / الصغرى (7 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (8 – 13).

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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