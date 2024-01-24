نشكركم على متابعتكم خبر إجراءات جديدة لحل الازدحام المروري بين دبي والإمارات الشمالية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية “سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي”، أن النصف الثاني من 2024. سيشهد تنفيذ آليات وإجراءات جديدة. لحل الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية، وفق دراسات متكاملة وشاملة.

وأشار معاليه، ” في رده اليوم على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الدولة تشهد تطوراً مستمراً في شبكات النقل خصوصاً الطرق.

وأوضح، وفق صحيفة “البيان”، أن “الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات المحلية على الحصول على الموافقات التي تستهدف تعزيز الطرق التي تربط بين الإمارات”.

وأردف: “تعكف الوزارة بشكل دوري ومستمر في عمل الدراسات التي تستهدف إيجاد الحلول التكاملية. وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من الحلول بما يسهم في تنشيط الحركة المرورية وتقليل الازدحام”.

ولفت إلى إنشاء الوزارة لمركز متكامل يقوم برصد الحركة دورياً على مدار الـ24 ساعة، وإدخال الذكاء الاصطناعي لمعرفة أسباب دخول السيارات ووقوع الازدحام.