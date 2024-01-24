نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر قانونا بإنشاء هيئة أبوظبي للتراث على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 12:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بإنشاء “هيئة أبوظبي للتراث”.

وتحل الهيئة محل كلّ من نادي تراث الإمارات، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتختص الهيئة بوضع الاستراتيجيات الهادفة إلى المحافظة على التراث والسنع الإماراتي، وترسيخ قيم الهوية الوطنية والقيم التراثية في المجتمع.

كما تعمل على توثيق الممارسات التراثية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأدب والتراث، بما يتوافق مع استراتيجية التراث الثقافي في أبوظبي.

وتتولى الهيئة رعاية وتعزيز وتوثيق الشعر بأشكاله المختلفة، سواء النبطي أو الفصيح، ومراجعة الدراسات والإصدارات الخاصة بالتاريخ الشفهي في الإمارة، واللهجات المحكية فيها، ومحتوى القصائد والمواد المكتوبة والمرئية والمسموعة المرتبطة بالقيادة والوطن.