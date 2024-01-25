نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد دبي يُقدّم واجب العزاء في حميد بن سالم بنواس الكتبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يناير 2024 07:58 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء بتأدية واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد بن سالم بنواس الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وعبر سموه عن خالص العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.