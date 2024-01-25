نشكركم على متابعتكم خبر ” الشارقة للخدمات الإنسانية” تعلن أجندة مؤتمر ” النظرية والممارسة في التربية الرياضية المعدلة” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يناير 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عن أجندة المؤتمر العلمي الدولي ” النظرية والممارسة في التربية الرياضية المعدلة” الذي تنظِّمهُ يومي 6 و7 مارس المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالشَّراكة العلمية مع جامعة ولاية كاليفورنيا – تشيكو، وأكاديمية الشارقة للتعليم.

وبحسب “وام”، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في أكاديمية الشارقة للتعليم حول المؤتمر العلمي الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن أحدث المستجدات والممارسات الحديثة في مجال التربية الرياضية المعدلة للأشخاص ذوي الإعاقة “الإعاقة الذهنية، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات الشديدة والمتعددة”.

ويبحث المؤتمر سبل تطوير البرامج والخدمات المُقدمة من خلال تسليط الضوء عليها وتوفير معارف جديدة وتبادل خبرات مميزة حول التربية الرياضية المعدلة.

وقالت سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إن المؤتمر العلمي الدولي الذي تحتضنه إمارة الشارقة بمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، في علوم الحركة والتربية الرياضية المعدّلة يعد منصة معرفية للارتقاء أكثر بمستوى البرامج التدريبية والمهارية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة حرص المؤتمر على مناقشة الخصائص التربوية والنفسية والصحية والتطبيقات العملية لمثل هذه الرياضات إلى جانب الاطلاع على الممارسات الحديثة والمتطورة في الخدمات والتطبيقات،ودعم الأفراد والأسر في هذا المجال.

وأوضحت أنه خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي استفاد من خدمات التربية الخاصة بـ“مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية” وفق أفضل المُمارسات العالمية 916 طالباً من ذوي الإعاقة الذهنية، واضطراب طيف التوحد، والإعاقات الشديدة والمتعددة، ويشكلونَ نسبة 79.41 في المائة من إجمالي الطلبة.

وتوجهت مدير عام المدينة رئيس المؤتمر بالشكر إلى شريكَي المدينة في تنظيم المؤتمر، جامعة ولاية كاليفورنيا – تشيكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وأكاديمية الشارقةِ للتعليم، ورعاة المؤتمر هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، مدرسة ، شركة إليكو للصناعات المحدودة، المعرفة الدولية الخاصة، وإلى الشركاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبنك دبي الإسلامي.

من جانبه كشف محمد فوزي مدير مركز التدخل المبكر، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عن استقبال ملخصات وأوراق العمل 63 مشاركة من 17 دولة مختلفة “10 عربية و7 أجنبية” .. مشيرا إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر عكفت خلال الفترة الماضية على دراستها واختيار ما هو أكثر مواءمة لاحتياجات وتطلعات المؤتمر وصولاً إلى مرحلة إعلان الجدول النهائي للمؤتمر.