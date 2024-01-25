نشكركم على متابعتكم خبر الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب “وام”، بلغ عدد المستفيدين من المساعدات، التي شملت توزيع الطرود الغذائية والحقائب الخاصة بالمرأة والطفل والخيام، 311730 مستفيدا.

وقامت الهيئة بتشغيل 11 مطبخا خيريا لتوزيع الوجبات الغذائية على النازحين في محافظات رفح وخانيونس والوسطى.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، قد بادرت بتقديم المساعدات الإغاثية فور اندلاع الأحداث في قطاع غزة، حيث وجه سموه بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 20 مليون دولار لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واستضافة ألف فلسطيني من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاجات في مستشفيات الدولة، واستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وأطلقت الدولة حملة “ تراحم من أجل غزة ” لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، وأرسلت مساعدات طبية وإغاثية عاجلة، وأطلقت عملية “الفارس الشهم 3” الإنسانية، في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة تجسيدا لقيم التضامن والتآزر معه، والتي تضمنت إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة، وإقامة 6 محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر، ضمن “عملية الفارس الشهم 3″، قافلة مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة، ضمن حملتها الشتوية السنوية “أنتم الأيادي الدافئة”، حيث تتضمن نحو مليون وستمائة وخمسين ألف قطعة من الملابس الشتوية والأغطية للتدفئة لمواجهة البرد القارس.

وتواصل دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.