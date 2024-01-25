نشكركم على متابعتكم خبر بلدية أبوظبي تشدد على السلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت بلدية مدينة أبوظبي العاملين في الكيانات المتخصصة بأعمال البناء والإنشاء، إلى إلزامية توفير أعلى مستويات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية. حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم. وتأمين المحيط الحيوي لهذه المواقع، وحماية صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الافتراضية التوعوية التي نظمتها إدارة البيئة والصحة والسلامة ضمن برنامجها السنوي التوعوي المتواصل، الهادف إلى تعزيز المسؤولية والوعي بأهمية توفير أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية التي تضمن وجود أحسن، وأفضل معايير الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

وتنظم بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الورش التوعوية خلال العام، حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.