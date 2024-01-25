نشكركم على متابعتكم خبر تعديل شروط الحصول على الإقامة الذهبية العقارية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يناير 2024 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أجرت دولة الإمارات تعديلات على شروط الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، المرتبطة بشراء عقار في الدولة.

وتم إلغاء شرط سداد دفعة أولى بقيمة لا تقل عن مليون درهم في حال شراء العقار عبر الحصول على قرض عقاري.

وكان يتعين على المستثمرين في السابق، شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليوني درهم ليكونوا مؤهلين لبرنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

وبالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان يتعين دفع ما لا يقل عن مليون درهم إلى البنك أو المطور العقاري.

وبحسب صحيفة “البيان”، فإن الدفعة الأولى لم تعد مطلوبة، وبإمكان المستثمر الحصول على إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات، طالما اشترى العقار سواء من خلال رهن عقاري مع البنك أو من المطور مباشرة. بشرط تقديم كشف حساب مدفوعات العقار من المطور أو شهادة عدم ممانعة من البنك، فيما ستتولى الجهات الحكومية كدائرة الأراضي والأملاك عملية تقييم قيمة العقار كما في السابق.