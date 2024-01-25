نشكركم على متابعتكم خبر “إيدج” توقع عقدا مع وزارة الدفاع لتوريد 200 طائرة هليكوبتر بدون طيار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 25 يناير 2024 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت “إيدج”، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقدا تاريخيا لتوريد 200 نظاما لطائرات الهليكوبتر بدون طيار، من طراز ” HT-100 وHT-750″، لوزارة الدفاع.

ويأتي التوريد كجزء من صفقة مهمة تعد أكبر صفقة على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي.

وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من قبل شركة “أنافيا” التابعة لمجموعة “إيدج”، ومقرها في سويسرا، وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.