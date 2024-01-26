نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 26-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً نهار الغد”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهار الغد، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 28) / الصغرى (13 – 18).

المناطق الداخلية: العظمى (26 – 31) / الصغرى (7 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (17 – 22) / الصغرى (10 – 15).