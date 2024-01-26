نشكركم على متابعتكم خبر افتتاح قرية طواف الشارقة الدولي للدراجات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 09:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

افتتحت أمس فعاليات قرية طواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات، التي تقام في واحة النخيل المجاورة لفندق هوليداي انترناشيونال بالشارقة مقر إقامة الفرق المشاركة في الطواف.

وبحسب “وام”، شهد الافتتاح سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات، بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف رئيس اللجنة الفنية والحكام، ورؤساء اللجان الفرعية، وممثلي الجهات المشاركة الحكومية والخاصة.

وتضمن حفل الافتتاح كلمة لسعادة عبدالملك جاني وجه فيها الشكر للجهات والمؤسسات الداعمة والمتعاونة والمشاركة في القرية، كما تم عرض فيلم قصير عن تاريخ الدراجات الهوائية وعرض تايكواندو من لاعبي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مع عرض لقمصان الطواف.

وتفاعل الجمهور مع موسيقى وعروض بالأضواء والليزر، كما تم تكريم الجهات والمؤسسات ومختلف أندية الإمارة المساهمين في إنجاح قرية الطواف وفريق العمل المشرف على التنظيم.

يذكر أن القرية تفتح أبوابها يوميا لاستقبال زوارها من الساعة 4:30 مساء إلى الساعة 10:00 مساء وتمتد حتى 11 مساء أيام العطلة الإسبوعية على أن يسدل عليها الستار في الأول من فبراير المقبل.

وتشتمل القرية على أقسام مختلفة رياضية وتراثية وواقع افتراضي للعبة الدراجات “النظارات الافتراضية VR” وألعاب للأطفال وورش تعليمية ترفيهية وركن المأكولات والمسرح والتعريف بأهم ما يتعلق بالطواف مثل ألوان القصان ودلالتها بالإضافة إلى أجنحة للجهات والمؤسسات.