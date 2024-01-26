نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تنجح في القبض على مجرم متورط في جرائم احتيال تتجاوز قيمتها 40 مليون يورو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

في إنجاز جديد لشرطة دبي على المستوى الدولي، أدت جهود القيادة العامة لشرطة دبي إلى نجاح عملية أمنية مشتركة شاركت فيها 15 جهة أمنية وطنية، توجت بالقبض على أحد الأشخاص على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول.

كتبت شرطة دبي الفصل الأخير من عملية مشتركة أطلق عليها اسم “Pit Stop” بالقبض على مواطن أوروبي مطلوب وصل إلى مطار دبي في زيارة من إحدى دول شرق آسيا.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن المقبوض عليهم ينتمون إلى تنظيم إجرامي متخصص في الاحتيال الضريبي عبر تأسيس شركات، وتقع مقراته الرئيسية في العديد من دول أوروبا الشرقية والغربية، إلا أن أنشطته الأساسية تتركز في إحدى دول أوروبا الغربية، لأن المنظمة اعتمدت على الاحتيال وقدموا أكثر من 40 مليون يورو إقرارات ضريبة مبيعات كاذبة عبر منصات التجارة الإلكترونية.

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالمستوى العالي الذي حققته فرق موانئ دبي، والنتائج التي حققتها من خلال جاهزيتها العالية في القبض على المجرمين المطلوبين دولياً. وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاستفادة الكاملة من دورها في التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأكد معاليه أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في بناء جسور التواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في كافة الدول الشقيقة والصديقة لبناء نظام أمني عالمي قوي يعتمد على أساس متين من تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة. ضمان التدفق المستمر للمعلومات لزيادة الكفاءة في مختلف عناصر النظام وقدرته على أداء واجباته على النحو الأمثل للحد من الجريمة المنظمة والقضاء عليها.

ودعا سعادة الفريق المري جميع إدارات شرطة دبي وجميع فرق العمل التابعة لها إلى مواصلة تحسين الكفاءة والتعلم من أفضل الممارسات العالمية وتبني الممارسات الأكثر فعالية وابتكار الحلول لتأكيد قدرة جميع الفرق الأمنية على مكافحة كافة أشكال الإرهاب بشكل حاسم. وستظل دولة الإمارات بمؤسساتها وإنجازاتها دائماً رمزاً للأمن والأمان ومثالاً لتوفير أعلى مستويات الأمن وطمأنينة المواطنين والمقيمين والزوار، لتظل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش، العمل والزيارة.