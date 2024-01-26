نشكركم على متابعتكم خبر “مُدن” تفتتح التوسعة الجديدة لمنتجع باب النجوم في الحديريات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 26 يناير 2024 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة مُدن عن افتتاح التوسعة الجديدة لمنتجع باب النجوم الحديريات التي تضم 31 وحدة فندقية مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، تقع على طول الواجهة البحرية للجزيرة، بواقع 17 وحدة على اليابسة مع إطلالة على الواجهة البحرية، و14 وحدة فوق الماء مع حوض سباحة خاص مطل على البحر، والتي يمكن الوصول إليها من خلال ممشى بحري.

وبحسب “وام”، تتيح التوسعة الجديدة للضيوف الاستمتاع بإطلالات مفتوحة بالكامل على البحر. بينما تتميز الوحدات الفندقية المُطلة على البحر بحديقة خارجية خاصة رحبة لكل منها، مع حوض سباحة مطلٍ على البحر.

يقع مشروع التوسعة الجديد وسط مناظر طبيعية خضراء خلابة، ما يجعله وجهة جذابة للضيوف من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. ويضم منتجع باب النجوم الحديريات حالياً عدداً من خيارات تناول الطعام، في الهواء الطلق ومقهيين آخرين للعصائر.

ويزخر المنتجع أيضاً بمجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية، مثل التزلج على الماء والتجديف بالكاياك والتجديف باستخدام قوارب الكانو والتمارين الرياضية الشاطئية واليوغا والسالسا.

ويمكن للأطفال الاستمتاع بالفنون والحرف اليدوية وكرة قدم الطاولة ولعبة تركيب القطع الخشبية “جينغا العملاقة” في المنطقة المخصصة للعب، والتي تمنح الأطفال ساعات طويلة من التسلية والمرح.