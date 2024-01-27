نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد: في اليوم الدولي للطاقة النظيفة.. الإمارات ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

وبحسب “وام”، قال سموه، بمناسبة اليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة: “باعتبارها شريكاً في تيسير إعلان اليوم الدولي للطاقة النظيفة بالتعاون مع بنما، لا تزال دولة الإمارات ماضية في التزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة”.

وأضاف سموه: “سنواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق التحول العادل للطاقة واعتماد حلول مبتكرة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي”.