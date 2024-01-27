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عبدالله بن زايد: في اليوم الدولي للطاقة النظيفة.. الإمارات ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 10:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، التزام دولة الإمارات بتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

 

وبحسب “وام”، قال سموه، بمناسبة اليوم الدولي الأول للطاقة النظيفة: “باعتبارها شريكاً في تيسير إعلان اليوم الدولي للطاقة النظيفة بالتعاون مع بنما، لا تزال دولة الإمارات ماضية في التزامها بتحقيق مستقبل أكثر استدامة”.

 

وأضاف سموه: “سنواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق التحول العادل للطاقة واعتماد حلول مبتكرة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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