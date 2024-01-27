نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 05:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 27-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً يصبح غائماً وتتخلله بعض السحب الركامية على الجزر والمناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار بعد الظهر”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً وخاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (23 – 28) / الصغرى (13 – 18).

المناطق الداخلية: العظمى (26 – 31) / الصغرى (7 – 12).

المناطق الجبلبة: العظمى (17 – 22) / الصغرى (10 – 15).