نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 07:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت أمس الجمعة، بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة. ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين، ووقف أية تصريحات أو ممارسات، ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

‏‎وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الإمارات ترحب بقرارات المحكمة التي تستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين.

‏‎وأكدت الوزارة أن الدولة تثمن جهود جنوب أفريقيا الصديقة، مشددة على أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام، بدون عوائق.

وأشار إلى أهمية منع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة وفق “وام”، التأكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.