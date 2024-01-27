نشكركم على متابعتكم خبر العطلات الرسمية في الإمارات للعام الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 08:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن الحساب الرسمي للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص، التي أقرتها حكومة الإمارات للعام الجاري 2024.

وتضم قائمة العطلات، إضافة إلى رأس السنة الميلادية 1 يناير 2024، عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445هـ لمدة 4 أيام.

وتتضمن أيضا وقفة عرفة وعيد الأضحى، من 9-12 ذو الحجة 1445هـ لمدة 4 أيام، ورأس السنة الهجرية 1 محرم 1446هـ، ليوم واحد. والمولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول 1446هـ ليوم واحد، واليوم الوطني 2-3 ديسمبر 2024 ليومين.