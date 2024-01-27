نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تؤكد استفادة 109 آلاف شخص من التوعية بمخاطر المخدرات العام الماضي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 27 يناير 2024 08:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي، أن 109.309 ألف شخص استفادوا من 248 فعالية ومحاضرة توعوية نفذتها مديرية مكافحة المخدرات العام الماضي 2023.

واستهدفت الحملات جميع شرائح المجتمع، وركزت على التعريف بالمواد المخدرة، وأسباب التعاطي، إضافة إلى الأضرار وعوامل الخطورة وكيفية الوقاية منها.

وحث مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، العميد “طاهر غريب الظاهري”، على تكثيف الحملات التوعوية. وتعزيز وتأهيل سلوك المدمنين بعد تلقيهم العلاج ودمجهم في المجتمع.