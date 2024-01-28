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قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي الخاص في الإمارت لعام 2024

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 يناير 2024 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2024.

 

وجاءت القائمة كالتالي:

– رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024 (يوم واحد)

*عيد الفطر: من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445 هـ (أربعة أيام)

– وقفة عرفة وعيد الأضحى: من 9-12 ذو الحجة 1445 هـ (أربعة أيام).

-رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ (يوم واحد).

– المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446 هـ (يوم واحد).

-اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر 2024 (يومان).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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