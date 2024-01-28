نشكركم على متابعتكم خبر قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي الخاص في الإمارت لعام 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 يناير 2024 11:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن
أصدرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات قائمة العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص التي أقرتها حكومة الإمارات للعام 2024.
وجاءت القائمة كالتالي:
– رأس السنة الميلادية: 1 يناير 2024 (يوم واحد)
*عيد الفطر: من 29 رمضان إلى 3 شوال 1445 هـ (أربعة أيام)
– وقفة عرفة وعيد الأضحى: من 9-12 ذو الحجة 1445 هـ (أربعة أيام).
-رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ (يوم واحد).
– المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446 هـ (يوم واحد).
-اليوم الوطني: 2-3 ديسمبر 2024 (يومان).