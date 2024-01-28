نشكركم على متابعتكم خبر مصنع مركبات كهربائية أمريكي في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 28 يناير 2024 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قالت وسائل إعلام إن شركة “همينجبيرد إي في” الأمريكية لأنظمة كهربة المركبات، تعمل على بناء منشأة جديدة ومتطورة ومصنع في الإمارات، لإنتاج مركبات تجارية عديمة الانبعاثات.

وحصلت الشركة الموجودة في كاليفورنيا على موافقات للعمل كشركة مسجلة في الإمارات، وتعيين فريق محلي، وفق “البيان”.

وشهد الطلب على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات ارتفاعا مطردا، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب نسبته 30% حتى عام 2028.

وتسجل دول الإمارات والنرويج وسنغافورة واليابان درجات عالية في مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي، فيما يتعلق بالبنية التحتية العامة لشحن التيار المستمر.