نشكركم على متابعتكم خبر سلطان الجابر : القطاع الصناعي في الدولة يشهد تطورا مهما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 08:01 صباحاً - خاص – مظفر إسماعيل

أكد معالي الدكتور “سلطان بن أحمد الجابر”، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي في الدولة، شهد تطورا مهما خلال السنوات الماضية.

وقال معاليه خلال زيارته شركة “جلوبال فارما”، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة، إن تطور القطاع الصناعي عزز مساهمته في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني. ورسخ مكانة الدولة وجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية”.

وأضاف معاليه: “نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة”.

وتابع: “تهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها. والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة في الدولة، وجذب الاستثمارات. ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإستراتيجية”.