نشكركم على متابعتكم خبر جمارك دبي تضبط 234 ألف حبة ترامادول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 08:01 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

حققت جمارك دبي إنجازا جديدا في مجال التصدي للأدوية المخدرة والمقيدة، ومكافحة أضرارها ومخاطرها على الإنسان والمجتمع.

وأحبط ضباط إدارة المراكز الجمركية البحرية في مركز جمارك جبل علي وتيكوم، محاولة تهريب 234 ألف حبة “ترامادول” قادمة من إحدى الدول الآسيوية، في شحنة مناشف.

وأوضحت “الخليج”، أن الضباط اكتشفوا وجود كثافات متنوعة ومختلفة في شحنة المناشف عبر أجهزة التفتيش والكشف الإشعاعي، عند عملية الفحص والتفتيش.