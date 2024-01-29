نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 29-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائماً جزئياً، ويصبح غائماً غرباً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.