نشكركم على متابعتكم خبر للمرة الأولى.. “الحديريات” تستضيف “هيرو أبوظبي الجبلي” للدراجات الهوائية من 9 إلى 11 فبراير المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 29 يناير 2024 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تستعد جزيرة الحديريات في أبوظبي لاستضافة النسخة الافتتاحية من سباق هيرو أبوظبي من 9 إلى 11 فبراير المقبل.

وسباق هيرو أبوظبي، هو ماراثون الدراجات الجبلية الأصعب في العالم، القادم من جبال دولوميت في إيطاليا إلى أبوظبي.

وبحسب “وام”، تساهم استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، بالتعاون مع “هيرو سوديترول دولوميت” في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مميزة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، المقرر إقامته على مضمار “تريل X”، المنشأة الحديثة المخصصة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية راكبي الدراجات من المحترفين والهواة ومحبي هذه الرياضة.

و يعد سباق هيرو أبوظبي جزيرة الحديريات حدثاً رياضياً بارزاً بعد إدراج سباقي اختراق الضاحية الأولمبي واختراق الضاحية القصير ضمن المنافسات المُؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويمتد مسار سباق اختراق الضاحية الأولمبي الوعر على مسافة 5.4 كيلومتر مع ارتفاع في المسار قدره 70 م، في حين يمتد مسار اختراق الضاحية القصير، المصمم للحركة ذات السرعات العالية، على مسافة 1.2 كيلومتر مع ارتفاع قدره 10 م.

وسيتاح لعشاق ركوب الدراجات الجبلية من جميع الأعمار المشاركة في سباقي “الهواة” و”الأطفال”، والمنافسة على ذات المسارات كفائزين محتملين بميداليات أولمبية في المستقبل.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية استضافة أبوظبي للحدث العالمي المرتقب، مشيراً إلى أن العاصمة على موعد مع استحقاق عالمي جديد وفريد من نوعه وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط، في جزيرة الحديريات.